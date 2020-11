si dice spesso pensando al calcio e a tutte le emozioni che riesce a muovere in noi, che magari non abbiamo il privilegio di viverlo in prima persona, ma c’è chi può raccontarlo, chi sogna di lavorarci e chi, invece, lo fa spinto dalla semplice passione, perché anche solo sentire sotto ai propri piedi i tacchetti sull’erba, scatena in lui una sensazione difficile da spiegare a chi non crede a certi tipi di magia.- Il calcio dilettantistico e giovanile nella scorsa stagione si è fermato a marzo, e mentre in estate i professionisti riprendevano a giocare, i dilettanti tornavano ad allenarsi.mascherine all’interno del centro sportivo, presenza sugli spalti dei soli tesserati delle società (e ad un numero limitato di genitori per le giovanili), riconoscimento con le mascherine ed entrata in campo una formazione per volta.- Sono stati in molti i tecnici a parlare di questa situazione, e, inserendo però qualche elemento ludico, soprattutto se parliamo di atleti ancora in età scolare che per quanto possano amare la propria squadra hanno bisogno di toccare il pallone. C’è chi ci riesce e chi no, alcuni hanno parlato della grande disponibilità dei propri atleti e del loro impegno, altri hanno invece confessato di aver interrotto gli allenamenti per le troppe assenze.- Ad oggi, dopo due brusche interruzioni delle attività sportive,tutti noi infatti sappiamo quant’è importante soprattutto in età infantile praticare sport, sul piano della salute e sul piano educativo: siamo di fronte ad un momento in cui i bambini stanno rinunciando a qualcosa di preziosissimo per la loro crescita. Non sappiamo quando tutto questo finirà,: “L’importante è che cambi il protocollo, servirebbero dei tamponi rapidi settimanali che permettano di individuare e fermare subito i soli positivi, come fanno in Serie A”, commenta l’allenatore di una squadra under 19 élite di Roma. La Federazione è intenzionata a portare a termine tutti i campionati, a noi non resta che agire responsabilmente, e sperare di svegliarci presto da questo brutto sogno.