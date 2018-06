Un altro fine settimana con il fiato sospeso per le giovanili della Juventus. Dopo gli scudetti conquistati dalla prima squadra, dalle Women e dalla squadra Special, ecco arrivare altre tre finali per il tricolore in questi ultimi dieci giorni di un giugno incandescente.



Primavera femminile (Diana)



Finale Scudetto: Juventus-Pink Bari

sabato 23 giugno ore 16



Under 15 femminile (Vood)



Finale Scudetto: Inter-Juve

giovedì 21 giugno ore 16.30



Under 16 (Barone)



Finale Scudetto: Inter-Juventus

venerdì 22 giugno ore 20.30