Giovanni Floris vuole fare l'allenatore: 'È il mio sogno'

Dal giornalismo in Tv alla panchina, il passo è tutt'altro che breve. Ma pare essere questo il desiderio di Giovanni Floris, volto noto prima della Rai e ora di La7. Il conduttore infatti segue il corso per allenatori dilettanti dell'AIAC a Roma, come testimoniano delle foto pubblicate dalla pagina Facebook dell'AIAC Lazio.



IL CORSO - Il giornalista ha preso parte alla lezione di carte federali FIGC tenuta dal professor Fabio Lozzi, Segretario nazionale del Collegio Arbitrale LND e sosterrà gli esami per l'abilitazione in ambito dilettantistico a metà aprile. Floris è riuscito ad accedere al corso per allenatori grazie a una wild card che la FIGC concede di solito a personaggi che si sono distinti nel loro campo. Lo stesso conduttore, parlando al Corriere della Sera, ha detto. "Dico solo che è vero, è il mio sogno, ma non aggiungo altro".



LA BIO - Classe 1967, romano, Floris ha portato in tv e al successo trasmissioni come "Ballarò" (su Rai 3 dal 2002 al 2014) e "dimartedì" (dal 2014 a oggi). È stato inoltre corrispondente dagli Stati Uniti per la Rai.