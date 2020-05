Dopo la prima giornata del Calciomercato.com Invitational, triangolare eSport firmato CM.com che vede confrontarsi Exeed, AC Monza Team eSport e Fiorentina eSport, ci siamo fatti raccontare l'esordio dal player dei viola, che ha chiuso la serata in prima posizione con 6 punti. I giochi sono ancora apertissimi, e mercoledì prossimo le squadre torneranno in campo per darsi battaglia:"L’esordio è andato molto bene! Ho provato in settimana molte tattiche diverse, alla fine ho trovato le mie e ho dimostrato una buona fase difensiva ed offensiva, infatti mi ritrovo primo nel triangolare!""Queste iniziative sono davvero importanti visto che avvicinano i “nuovi” a questo bel mondo che giorno dopo giorno si sta affermando! Ancora siamo lontani dall’estero, ma sono fiducioso, possiamo arrivare ai loro livelli""Devo dire che è una maglia pesante, ma soddisfacente, la società ci è stata sempre vicino dall’inizio dell’avventura e devo dire davvero grazie ai miei capi per tutto il lavoro svolto fino ad ora!""Lirola gioca a calcio e chi lo mastica, sa giocare a Fifa! È stato subito disponibile e entusiasta della sfida, ci siamo divertiti ed ha dimostrato di saper giocare molto bene! Non mi ha chiesto cose in particolari se non qualche tips sulla fase difensiva"."Non rinuncerei mai al mio Kante versione toty e David Luiz SBC"."Probabilmente si, visto le versione ottenute, gli unici due che si potrebbero candidare sono Ribery e Dragowski".