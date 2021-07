Sebastian Giovinco ha detto sì al club greco del Paok Salonicco. Niente da fare per il Venezia, che si avvicina all'ex milanista Niang. Intanto il club lagunare è al lavoro sui rinnovi con Luca Fiordilino, Antonio Vacca e Francesco Di Mariano.



Oggi la squadra parte per la tournée in Olanda senza Felicioli, Taugourdeau e Bocalon, fuori dal progetto tecnico arancioneroverde. Vacca e Ala-Myllymaki sono rimasti in Italia a lavorare per recuperare dai rispettivi infortuni. Tessmann invece dovrà rientrare negli Stati Uniti per perfezionare le pratiche del tesseramento.