Ha vinto una Champions d'Asia, ha perso nella semifinale del Mondiale per Club contro il Flamengo di Gabigol. Domani Sebastian Giovinco, stella dell'Al Hilal, sarà a Riad per vedere la Supercoppa italiana, con la Lazio pronta a sfidare la Juventus. Queste le parole della Formica Atomica a la Gazzetta dello Sport: "Le proteste per non giocare la Supercoppa qui a causa delle condizioni delle donne nel paese? Per un italiano vedere due sale separate in un ristorante, una delle due riservata agli uomini, è strano. Ma la divisione sta scomparendo e per me è un buon segno che si giochi qui. Sono stato all’incontro di boxe tra Joshua e Ruiz, c’era una bellissima atmosfera. Qui il calcio è una seconda religione e in tv, su 100 canali, 80 parlano di calcio. I tifosi dell’Al Hilal in particolare sono molto esigenti, come quelli di una grande europea: vogliono vincere sempre".



SUL CALCIO - "Hanno una bella base, una cultura calcistica molto valida, e con il Flamengo avete visto che l’Al Hilal può lottare contro le migliori al mondo. La qualità c’è e diversi sauditi potrebbero giocare in A".



SU JUVE-LAZIO - "In gara secca, impossibile dirlo. La Juve è favorita, ma la Lazio sta bene".



SULL'INTER - "L’Inter darà fastidio alla Juve fino alla fine, lo dico dall’inizio. Il giocatore più sorprendente del campionato? Sensi. Mi ha colpito molto: sapevo che aveva un grande talento, ma è salito di livello".



SUL FUTURO - "Non so davvero. Un anno fa pensavo che sarei rimasto in Canada a vita… Nazionale impossibile al 100%? Sì, ora penso proprio non sia più possibile".



OBIETTIVO FUTURO - Sebastian Giovinco ha poi parlato anche a Tuttosport, dove ha parlato del suo sogno futuro: "Vogliamo centrare il bis in Champions. E poi magari... Sarebbe fantastico ritrovarsi al Mondiale per Club 2020 con la Juventus. Spero che per loro sia l'anno giusto. Beh, per noi sarebbe straordinario ripetersi. A volte i sogni si avverano".



SUI GUADAGNI - "Le critiche per i soldi? Probabilmente è invidia. Come se ci fosse qualcuno a cui piace lavorare gratis... Mi sento molto fortunato ad aver fatto queste esperienze all'estero. Del resto in Italia si tende a spendere di più per chi viene da fuori e io che sono italiano ho semplicemente colto le opportunità che mi sono arrivate da altre nazioni".