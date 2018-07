Sebastian Giovinco, ex attaccante della Juventus ora a Toronto, ha parlato in un'intervista al Corriere di Torino: "Cristiano Ronaldo? La Juve ha messo a segno un colpo molto importante, che dà nuovo appeal a tutta la Serie A. Ronaldo è una calamita: adesso tutti vorranno andare a giocare alla Juve. Ma uno come lui fa bene a tutto il movimento".



CHAMPIONS - "Ronaldo darà alla squadra tantissimo. E aiuterà i suoi compagni a moltiplicare le loro qualità Per quanto riguarda la Champions, come ha detto lo stesso Ronaldo, speriamo che lui porti fortuna, quella cosa che ai bianconeri è un po’ mancata nelle due finali giocate negli ultimi quattro anni".



MLS VS JUVE - "Perché dovrei vendicarmi? Non covo certi sentimenti e nemmeno rimpianti. Sarà molto bello rivedere i miei ex compagni e dirigenti. Prevedo una bella rimpatriata, peccato non poter però vedere giocare Cristiano Ronaldo".



BUFFON - "Ammetto che vederlo con un’altra maglia, quella del Psg, fa un certo effetto. Io non posso che condividere la sua scelta di andare all’estero. Gigi avrà grandi motivazioni e tanta voglia di mettersi alla prova in questa nuova sfida".



SETTORE GIOVANILE - "Marchisio e Giovinco gli ultimi, perchè? Non saprei, ma questa estate sono comunque arrivati tanti giovani interessanti, quasi tutti sotto i 25 anni: Perin, Caldara, Cancelo, Emre Can… La Juve ha avviato un nuovo ciclo, anche salutando chi, come Lichtsteiner e Asamoah, negli ultimi anni avevano dato tanto".