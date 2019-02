Sebastian Giovinco, nuovo attaccante dell'Al Hilal, in gol al debutto in Arabia Saudita, parla a la Gazzetta dello Sport del capitolo Nazionale: "Poche chances perché gioco in Arabia? Non credo a queste cose. Anzi le dico di più: quando ho fatto i record di gol in MLS non sono stato neppure convocato sia da Conte sia da Ventura. Mancini? Mi ha chiamato ma sono stato in panchina in entrambe le gare, perciò".



SUL FUTURO - "Se farò bene e il ct riterrà opportuno chiamarmi, sono a disposizione. Altrimenti me ne farò una ragione. Sarei stato scemo a tornare in Serie A solo in nome di una speranza e senza certezze. Ho pensato a me e al meglio per la mia famiglia"