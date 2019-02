@footballitalia Giovinco first goal in Al Hilal. pic.twitter.com/rEzjymUeJG — Mohalhel Alkulaib (@Mohalhel) 12 febbraio 2019

Buona la prima per Sebastianin Arabia Saudita. Entrato in campo al 62', l'attaccante italiano ha impiegato meno di venti minuti per segnare il suo primo gol con la maglia dell'Al-Hilal, che ha battuto 4-1 l'Al Qadisya.