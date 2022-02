Sono passati più di sette anni dal 18 gennaio 2015, il giorno dell'ultima presenza di Sebastian Giovinco in Serie A. Quei sei minuti finali di uno Juventus-Verona finito 4-0 per i bianconeri segnarono anche l'ultima volta in Italia di Seba, che qualche giorno dopo avrebbe lasciato Torino e l'Europa per iniziare un viaggio che lo avrebbe portato a giocare, segnare e vincere prima in America e poi in Asia, con le maglie di Toronto e Al Hilal.



IL RITORNO DI SEBA - Quel legame con la Serie A, che si è interrotto prima del previsto, è ora però pronto a ripartire: Giovinco è pronto a tornare nel campionato italiano, a 35 anni appena compiuti ha ancora tanta voglia di dimostrare le sue qualità. Ad accoglierlo c'è la Sampdoria, che dopo il grave infortunio di Manolo Gabbiadini (serio rischio di stagione già finita per l'attaccante bergamasco), si è fiondata su Giovinco. Accordo trovato nel giro di qualche ora, con un contratto pronto fino a giugno per la Formica Atomica, atteso già oggi a Genova per conoscere i suoi nuovi compagni e Marco Giampaolo. Un allenatore che sulla qualità ha sempre puntato molto. Ora lo farà di nuovo, con un Giovinco in più in rosa...