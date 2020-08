L'ultima squadra italiana ad aver trionfato in Europa e l'Inter e dopo dieci anni, i nerazzurri, possono lucidare la bacheca dei trionfi internazionali. Questo è quanto scrive “la Repubblica”.



“Gira e rigira, l’Italia del calcio ha l’Inter come riferimento. Ultima squadra ad essersi presa la Champions nell’avventura del famoso triplete, e sono ormai trascorsi 10 anni, ora c’è modo di lucidare di nuovo la storia. E c’è modo, anche, di riassestare il rapporto tra allenatore e club, in fibrillazione da qualche settimana. Le vittorie portano quiete e futuro”.