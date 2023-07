Decisiva, ancora una volta, anche in versione part-time, anche con un filo di tristezza negli occhi.Il cross di Boattin, una delle migliori in campo, è telecomandato, il suo colpo di testa in anticipo su Stabile è letale. E soprattutto vale i tre punti, i primi del Mondiale, che permettono a Bertolini di pensare con più tranquillità alla Svezia (in campo il 29 luglio alle 9.30), medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi e vittoriosa all'esordio mondiale contro il Sudafrica., dopo mesi di polemiche, a sentirsi dire che non si è rinnovata, che è troppo ancorata al passato. Che il suo calcio è superato, che la gratitudine condiziona le sue decisioni.E invece no. Bertolini ha sorpreso con le convocazioni (tagliata Sara Gama, pilastro della nazionale e del movimento), lo ha fatto con le scelte iniziali contro la scorbutica Argentina: fuori Girelli, subito in campo Beccari eA 16 anni il talento del Barcellona gioca una partita scintillante, di grande qualità e personalità. Nel giro di un biennio, statene certi, saranno in molti a invidiarcela. Metterla in campo è stato una scommessa, ampiamente ripagata.Il portiere dell'Inter è determinante soprattutto nel finale, respingendo una punizione velenosa di Bonsegundo.Il nuovo che avanza, le certezze del passato. Un mix perfetto, per guardare al futuro con fiducia. L'Italia in Australia e Nuova Zelanda non è la più forte, non è la favorita. Ma può togliersi grandi soddisfazioni. Ha tecnica, velocità, esperienza e quel pizzico di follia che solo le giovani posso dare.In questi giorni ha fatto parlare di sé soprattutto per la gaffe della FIFA, cheOggi ha ribadito che è soprattutto un bomber, che in area di rigore fa sempre la differenzaAl servizio dell'Italia, anche part-time.