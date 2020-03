Cristiana Girelli, attaccante della Juve Women e della Nazionale italiana di calcio parla a Tuttosport dopo la vittoria per 2-1 delle Azzurre sul Portogallo: "Salvai? Il ritorno di Cecilia è una grande gioia, abbiamo condiviso tutte la sua tristezza per non aver partecipato al Mondiale. Lo avrebbe meritato. Quanto al blocco Juve non può che essere motivo di orgoglio per il club. E non scordiamoci che in panchina c'era anche Caruso".



JUVE - "La nostra società lavora e punta moltissimo sulle calciatrici italiane e ciò è importante per tutto il movimento".