Filippo Ganna non delude le aspettative. Il campione del mondo a cronometro vince la prima tappa del Giro d'Italia, la crono Torino-Torino (9 km), fermando il tempo a 8'47'' e dando ben dieci secondi di scarto al secondo classificato, Edoardo Affini, seguito da Tobias Foss. Quarto, a 17", Joao Almeida, il primo degli uomini di classifica, seguito da Remco Evenepoel (7° a 19" da Ganna). Simili, invece, i tempi degli altri big: Bernal a 39", Nibali e Mollema a 41", Gallopin a 43", Gindley a 46", Landa a 49". Domani è in programma la seconda frazione, una tappa in linea Stupinigi-Novara (179 km).