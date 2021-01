Ilè entrato nel vivo. Fra suggestioni, idee concrete e grandi sogni, per i club di (quasi) tutto il mondo è tempo di pianificare, per cercare rinforzi o piazzare qualche esubero. Nonostante le difficoltà del periodo, le società sono al lavoro su ogni fronte, pronte a cogliere possibili occasioni o a respingere eventuali assalti. Ma vediamo per quanto ancora isaranno "movimentati" dagli annunci di arrivi e partenze.Inla finestra invernale si chiuderà tra 20 giorni esatti, il 28 gennaio, 24 ore prima che in. Il 31 sarà la volta di, con i sudamericani che in una settimana hanno già concluso affari per oltre 27 milioni di euro. I dirigenti dei maggiori campionati europei, invece, avranno tempo per intavolare trattative fino al 1° febbraio: quel giorno la sirena di fine mercato suonerà in, ma anche in; oltre che ovviamente in, dove il "via libera" è scattato il 4 gennaio, 48 ore dopo rispetto ama in contemporanea con gli iberici.Tra le ultime nazioni a chiudere il mercato la, il 3 febbraio, a cui seguirà cinque giorni dopo l', dove però la finestra invernale aprirà solo domani. Anche inlo "start" non arriverà che la prossima settimana, con la conseguenza che le trattative potranno proseguire fino al 15 febbraio. Simile lo scenario in, dove il "the end" sarà sancito rispettivamente il 19 e il 22 febbraio, mentre inci sarà tempo per colloqui e affari fino al 1° marzo, a partire dal giorno 1 del mese precedente.I giochi sono aperti...