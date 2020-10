Filippo Ganna, con il tempo di 17'16", alla media di 54,6 km/h, ha vinto anche la 21/a e ultima tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, una cronometro individuale da Cernusco sul Naviglio a Milano, lunga 15,7 km. E' il quarto successo per il campione del mondo di specialità, dopo quelli conquistati a Palermo il 3 ottobre, a Camigliatello Silano (Cs) il 7 e a Valdobbiadene (Tv) il 17.



IL VINCITORE DEL GIRO - "Fino all'arrivo in Duomo non ci credevo. E' stato folle, ci crederò forse la prossima settimana". Come riporta l'Ansa, Tao Geoghegan Hart fatica a realizzare di aver vinto il Giro d'Italia senza mai indossare la maglia rosa fino all'ultima tappa a cronometro.



"A inizio corsa non avrei mai immaginato che sarebbe andata così, al massimo potevo sperare in un posto nella top ten. Ho spinto forte, ho dato tutto e nel finale non ho preso molti rischi, sono molto contento", ha detto l'inglese, che all'arrivo a Milano ha subito abbracciato la fidanzata Hannah Barnes, anche lei ciclista professionista.



"E' stato lungo questo mese lontani. Finalmente non sono più il secondo miglior ciclista in casa", ha sorriso