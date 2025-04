Il Girona come il Leicester, anche l'anno dopo: le ragioni del crollo dalla Champions alla zona retrocessione

AFP via Getty Images

Un anno fa di questi tempi eravamo a poche settimane dalla celebrazione del: la squadra di Michel, dopo una stagione a mille all'ora che aveva sorpreso il mondo del calcio, si apprestava a festeggiare, chiusa al terzo posto dietro solo a Real Madrid e Barcellona sognando all'inizio dell'inverno anche di poter competere per vincere il titolo.E in effetti, proprio le Foxes di quella indimenticabile annata alzarono al cielo la Premier League totalizzando esattamente 81 punti. più bagarre, meno dislivello tra le top e le altre, in Inghilterra si è materializzato qualcosa di leggendario mentre in Catalogna "solo" qualcosa di storico. Bene, ma oggi il Girona come se la passa?

Non bene, per nulla. I blanc-i-vermells, all'inizio di aprile 2025,, alla pari con Osasuna e Valencia a quota 34 punti, sette in più del Leganes terzultimo (che deve ancora giocare la 30esima) e otto in più del Las Palmas penultimo. Si tratta di un margine non impossibile da difendere nelle ultime otto giornate, ma che comunque deve far tenere dritte le antenne. Aggiungiamoai rigori. Il parallelismo con il Leicester continua anche nei risvolti negativi:. Meglio il percorso da rookie in: addirittura quarti di finale persi contro l'Atletico Madrid dopo aver eliminato il Siviglia agli ottavi e aver vinto il girone con Porto, Club Brugge e Copenhagen.

- In realtà l'analisi è molto semplice: sono andati via i più forti e chi è arrivato non è minimamente all'altezza nel rendimento di quest'anno. Hanno salutato(alla Roma),(al Bayer Leverkusen),(al Manchester City),(al Barcellona) e(al Borussia Dortmund); nessuno di loro si sta confermando sui livelli del 2023/24 all'Estadi Montilivi, ma il piatto piange più sul fronte nuovi arrivi.In attacco i nuovi "bomber"(dal Braga) e(dall'Aberdeen) non arrivano a 10 goal in due, fermandosi a 4 per uno; per sostituire Savinho, scattante e funambolico, è stato preso in prestito dal Tottenham il compassato, anche lui 4 reti e stagione finita per un infortunio al collaterale; meglio l'investimento su(dal Watford), più simile a Savinho ma impiegabile a destra, dove c'è già Tsygankov, e non a sinistra dove invece agisce spesso, arrivato dal Villarreal nella fase finale del mercato estivo e forse forse il più apprezzabile dei nuovi con 5 reti e 2 assist. A centrocampo sono rimasti e stanno provando a tirare avanti la carretta Yangel Herrera e Ivan Martin, ma, rientrante dall'annata fallimentare al Barcellona; una volta resosi conto dell'errore,. Risultato? Appena 7 presenze da poco più di 300' totali gennaio a questa parte. In difesa brilla ancora la stella di Miguel Gutierrez, ma il canterano Arnau Martinez non è Eric Garcia e, arrivato dallo Sparta Praga, non tiene un reparto che risente dell'età sempre più avanzata di David Lopez, Juanpe e Daley Blind.

Se avete visto qualche partita del Girona l'anno scorso, vi ricorderete il caratteristico, quasi ipnotico per la bellezza delle giocate, tam-tam con Aleix Garcia che palleggiava preferibilmente sulla destra con Tsygankov (o Yan Couto), Martin ed Eric Garcia per poi ribaltare il fronte su Savinho supportato da Miguel Gutierrez: Dovbyk vedeva palloni su palloni da spingere in rete., e il vecchio leone Stuani non riesce più a rimediare entrando dalla panchina. Mancando cronicamente i palleggiatori per dominare la partita,. I risultati, però, lasciano a desiderare e lo 0-1 subito dall'Alaves nell'ultima giornata suona come un monito in vista degli ultimi impegni stagionali. Il Girona sembra tornato mestamente nella sua dimensione, dopo due annate sopra le righe.