Il Girona è forse la più grande sorpresa del calcio europeo in questo inizio di stagione. Sono molti i giocatori in evidenza, che stanno attirando le attenzioni di diverse big sul mercato. Come riportato dal Manchester Evening, sono due le squadre che tengono d'occhio Miguel Gutierrez, terzino spagnolo della squadra catalana. Lo seguono da vicino Real Madrid e Manchester City, con questi ultimi favoriti dal fatto che il Girona fa parte della galassia del City Group.