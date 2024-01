Girona interessato a rivelazione del Celtic

Come riporta Sky Sports UK il Girona, rivelazione della Liga, sarebbe interessato a Matt O'Riley del Celtic. Il centrocampista classe 2000 può ricoprire più ruoli del centrocampo( centrale, trequartista o mediano) e fin qui sta disputando una stagione incredibile come dimostrano i suoi numeri. Infatti fino a questo momento ha segnato 10 reti e fornito 10 assist in tutte le competizioni. Da sottolineare come il calciatore nel campionato scozzese sia il primo per tocchi in area avversaria(164) quarto per occasioni create(54) e secondo per assist forniti (7).Non ci sarebbe solo il Girona sul calciatore, infatti si sarebbero interessati anche altri club in Spagna e in Inghilterra. Il Celtic però lo considera un giocatore chiave e pensa di essere in una posizione forte in virtù del suo contratto che scadrà nel 2027. Non sarà quindi facile convincere gli scozzesi lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Il calciatore in passato è stato accostato anche all'Inter che però dovrebbe prima cedere per fare spazio al calciatore, vista la qualità a disposizione di Simone Inzaghi a centrocampo.