Michel, tecnico del Girona primo in Liga, parlando a 'El Larguero' ha esaltato l'esterno brasiliano Savio: "La direzione sportiva seguiva Savinho dall'ultimo Mondiale Sub 20. Avevamo ottime immagini, nonostante fosse reduce da una stagione senza incantare al PSV. Avevamo la sensazione che potesse essere il calciatore giuste per noi. Dirò una cosa grossa: è dall'arrivo di Vinicius in Spagna che non vedevo un talento così grande nell'uno contro uno come lui".