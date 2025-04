Girona-Real Betis: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Nel giorno della scomparsa di Papa Francesco, la Serie A si è fermata così come tutto lo sport in Italia. Ma così non è per i campionati esteri, sebbene le partite di livello top in Europa siano giusto un paio. Una di queste si gioca in Spagna, più precisamente in Catalogna, dove all'Estadi Montilivi va in scena, valida per la 32esima giornata di Liga. I padroni di casa, in difficoltà in questa stagione dopo i fasti della scorsa che ha portato la prima storica partecipazione alla Champions League, sono in cerca di punti utili per sfuggire al rischio retrocessione (solo 3 lunghezze sull'Alaves terzultimo) mentre gli andalusi, avversari della Fiorentina in semifinale di Conference League l'1 e l'8 maggio, inseguono il quinto posto che quest'anno varrà la Champions 2025/26, distante 4 punti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Girona-Real Betis in diretta su DAZN

DAZN

Partita: Girona-Real Betis

Data: 21 aprile 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

: Gazzaniga; Martinez, Krejci, Blind, Gutierrez; Romeu, Herrera; Tsygankov, Martin, Danjuma; Stuani. All. Michel.: Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Rodriguez; Hernandez. All. Pellegrini.

- La sfida tra Girona e Real Betis sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: la partita sarà visibile in tv scaricando l'app della piattaforma su un moderno televisore compatibile.- Girona-Real Betis sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi da pc al sito ufficiale della piattaforma.