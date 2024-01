Il Girona ha da poco annunciato due importanti operazioni di mercato. La prima riguarda Ibrahima Kebe, mediano classe 2000, che ha rinnovato il suo contratto con il club spagnolo fino al 2026. In contemporanea, il Girona saluta Bernardo Espinosa, difensore del 1989 che fa ritorno in patria e si unisce all'Atletico Nacional, squadra del campionato colombiano.