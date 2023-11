Le ottime prestazioni di Savio Moreira de Oliveira, detto Savinho, con il Girona in questo inizio di campionato non sono passate inosservate. Nel primo posto del club spagnolo in Liga c'è anche il timbro del brasiliano, autore di 4 gol e 4 assist nelle prime uscite di campionato. Il classe 2004 è arrivato in prestito dal Troyes, in un'operazione orchestrata dal City Football Group, proprietario di entrambi i club. In ottica futura dunque, chi è attento allo sviluppo di Savinho è il Manchester City, che - visto il rapporto privilegiato con il Troyes proprietario del cartellino - studia una mossa per portare il giocatore alla corte di Guardiola.