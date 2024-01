Girona, un regalo dal Manchester City per la Champions?

Claudio Echeverri, talentuosissimo attaccante argentino del River Plate, ha ormai l'accordo col Manchester City che lo lascerà un anno in prestito in patria. Tuttavia, secondo Olé, i Citizens hanno la facoltà di dimezzare la durata del prestito e spostarlo a Girona nel caso in cui i catalani, che fanno capo alla stessa proprietà, si qualifichino alla Champions League al termine della stagione corrente.