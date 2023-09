Al di là del giudizio molto ovvio e, però, a volte avventato (sorteggio buono, sorteggio sfortunato),(a proposito quando l’Uefa passerà al computer, abbandonando l’età della pietra?): tutte prime volte in senso assoluto. Il ritorno di Gianluigi, davanti ai tifosi del Milan, che lo accusarono di andarsene solo per soldi. Il ritorno di Sandroa San Siro, sempre sponda Milan, con il Newcastle, sua nuova squadra. Il ritorno di Carlo, al Maradona, contro il Napoli, con il Real Madrid. L’incrocio tra il Napoli e l’Union Berlino, nuova squadra dello juventino, Leonardo, uno dei calciatori meno amati lontano da Torino.Nessuno snodo sarà così cruciale da risolvere i confronti diretti, ma in ciascuno ci sarà una. Tecnicamente parlando,Il, anche perché era testa di serie, l’e la. Tuttavia io: non è scritto da nessuna parte che Paris Saint Germain e Borussia Dortmund siano più forti e, quanto, a gironi “impossibili”, il Napoli ha dimostrato, lo scorso anno, quanto fosse fallace, per esempio, la presunta superiorità del Liverpool. Il Milan che, per me,, avrà la leggerezza di chi, in pura teoria, è già spacciato, dunque potrà essere sia sorprendente, sia misterioso.Se si eccettua il Real, i campioni d’Italia affronteranno avversari modesti (Braga e Union Berlino), l’Inter ha già battuto il Benfica e, ove mai non ce la facesse, può sempre rifarsi con Salisburgo e Real Sociedad, la Lazio non vale l’Atletico Madrid (ma se la può giocare), mentre deve battere Feyenoord e Celtic.