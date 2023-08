Si sono andati a comporre i giorni di Champions League, con le quattro italiane - Milan, Inter, Napoli e Lazio - che hanno scoperto le proprie avversarie nella Champions League 2023/2024. Girone di ferro per il Milan, che sfida Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle, mentre l'Inter pesca Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Napoli con Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino, per la Lazio ci sono Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Il mondo social si è espresso e da tutti sono arrivate reazioni di gioia o di rammarico per il sorteggio. Vediamo le principali reazioni del web a partire proprio da quelle delle stesse squadre, passando per il "Andiamo in Italia" del Newcastle, fino al "Ci vediamo in Champions" del Borussia Dortmund nei confronti di Pulisic.