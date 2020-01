Secondo Sky Sport, l'Interè convinta di definire l'acquisto di Olivier Giroud già nei prossimi giorni. La dirigenza nerazzurra ha tutto pronto con il giocatore per un contratto fino al 2022 così come con il Chelsea per 5 milioni di euro; si aspetta di definire tutto per la cessione di Politano alla Roma e poi arriverà Giroud a Milano.