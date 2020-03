Olivier Giroud prepara il colpo di scena. L'attaccante francese, a lungo trattato dall'Inter e poi dalla Lazio nell'ultima finestra di mercato, ha parlato del suo futuro al Chelsea. In scadenza di contratto a giugno, il calciatore francese ha dichiarato: "Sono felice qui, ci sono ancora molte partite da qua al termine della stagione e c'è la possibilità di conquistare dei titoli. Il periodo di mercato è alle mie spalle, non voglio più pensarci. Penso di avere davanti a me ancora 2-3 stagioni e non è opportuno discutere ora di contratti. Quando arriverà il mio momento, affronterò la questione", le parole raccolte da goal.com.



Un'indizio su una permanenza ai Blues anche per il futuro, dopo che Lampard è tornato a puntare sul francese nelle ultime settimane?