Non solo Eriksen. Oltre al centrocampista danese del Tottenham atteso a Milano già nelle prossime ore, l'Inter cerca anche un nuovo centravanti sul mercato. L'ormai imminente cessione di Politano al Napoli dà il via libera all'arrivo di un vice Lukaku tra Llorente e Giroud. Quest'ultimo in particolare sta aspettando i nerazzurri da due mesi.



La sua ultima presenza risale allo scorso 30 novembre, in occasione della sconfitta casalinga per 1-0 contro il West Ham. Da allora il 33enne nazionale francese non ha più visto il campo con la propria squadra di club, andando in panchina solo due volte: il 4 dicembre nel turno successivo di Premier League con l'Aston Villa e il 5 gennaio contro il Nottingham Forest in FA Cup. Competizione che vede il Chelsea ancora in corsa grazie alla vittoria per 2-1 sul campo dell'Hull City con gol di Batshuayi e Tomori.



Anche ieri Lampard ha escluso Giroud, il quale ha già raggiunto da tempo un accordo con l'Inter per un ingaggio sui 5 milioni di euro netti all'anno. E che ora si aspetta che i nerazzurri mantengano la parola, versando una cifra intorno ai 5 milioni di euro per liberarlo dal Chelsea, con cui è sotto contratto fino a giugno.