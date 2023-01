Olivier Giroud torna a parlare dei Mondiali in Qatar e della sconfitta in finale della sua Francia contro l'Argentina. L'attaccante del Milan ha spiegato a Canal+: "Sono andato avanti, sono tornato a Milano per finire al meglio questa stagione, ma mi fa male al cuore. Non ho rivisto nulla, nessuna immagine. È stato un Mondiale molto bello, avevo segnato 4 gol in 5 partite. Sono rimasto deluso e sorpreso di essere uscito così presto in finale. Penso che sia stata una scelta tattica, avrò l'opportunità di parlarne con Deschamps. Uscire al 40esimo di una finale di Coppa del Mondo non è facile... All'inizio avevo molti sentimenti che si mescolavano, ma dopo ero al 200% dietro la squadra".



L'INFORTUNIO DI BENZEMA - "Gli ho scritto un messaggio appena se n’è andato, visto che non potevamo salutarlo ed è stato sincero e spontaneo. Gli ho detto che eravamo delusi, dispiaciuti di vederlo andare via. Io titolare dopo il suo infortunio? Nel calcio a volte gli infortuni vanno a beneficio di qualcun altro. Questo mi ha giovato, ma non ho mai detto nulla a riguardo o che ero sollevato o felice di vedere andare via Benzema. Sono sempre gli stessi che provano a cercare problemi in questa squadra quando non ce ne sono".