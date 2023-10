Olivier Giroud eroe come tante altre volte, ma stavolta per una parata: il centravanti del Milan ha messo i guantoni dopo l'espulsione di Maignan e si è reso protagonista di un intervento decisivo in uscita bassa a salvare il risultato contro il Genoa. Ma si tratta solo dell'ultimo caso in ordine di tempo in cui un giocatore di movimento, per forza di cose, si ritrova in porta e risulta decisivo. Vediamo alcuni dei casi più iconici della storia del calcio italiano e non solo. Altre menzioni speciali: John Terry (Chelsea 2006), Rio Ferdinand (Manchester United, 2008), Josè Enrique (Liverpool 2012), Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund 2013).



Scorri la nostra gallery per vedere i casi più famosi di giocatori di movimento che sono stati protagonisti in porta.