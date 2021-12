Un altro episodio che fa discutere,Ad entrare in scena è il regolamento, ieri non del tutto osservato per un errore di interpretazione dell'arbitro Irrati e dal VAR Nasca (che ravvisa un tocco inesistente del difensore argentino e non manda il collega davanti al monitor), oggi applicato in maniera letterale ma non per questo scevro di contestazioni da parte del Milan.- L'azione contestata avviene a tempo quasi scaduto, quando- in contrasto aereo con Rrahmani -al termine del batti e ribatti, Kessie trova lo spazio per calciare e superare Ospina. Rete convalidata in un primo momento, ma, che finisce inavvertitamente per consegnare palla a Kessie.per valutare se l'attaccante del Milan, sicuramente più avanti col suo corpo rispetto all'ultimo difendente del Napoli, influenzi in qualche modo Juan Jesus.- Dopo qualche minuto di attesa,e rendendo dunque l'episodio come punibile. In casistiche di questo genere, si sanziona l'offside quando l'attaccante "contende la palla all'avversario", "lo disturba" e "prova a giocare la sfera". Una scelta non semplice, probabilmente borderline, ma sulla quale lo stesso regolamento sul fuorigioco lascia ampi margini interpretativi all'arbitro, che ha l'ultima voce in capitolo in merito.