Olivier, nuovo attaccante del, ex, campione del Mondo nel 2018 con la, secondo miglior marcatore di sempre della nazionale transalpina, ha un personaggio che lo spaventa:. Sì, l'alieno entrato nelle case di tutti nella seconda metà degli anni '80 (foto Youtube), che aveva un passione particolare per i gatti, metteva paura al piccolo Giroud."Nella vita ho paura soltanto di una cosa: di Alf, l'alieno. Mio dio! Era così brutto! I miei fratelli, per spaventarmi, prima di andare a letto mi ripetevano: 'Attento che stanotte Alf viene a prenderti'. Mi faceva così paura" le sue parole a Direct Soccer's.