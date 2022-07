Intervistato da MilanTv, l'attaccante Olivier Giroud, ha parlato della partita vinta e decisa da una sua doppietta, per 2-1 contro il Colonia.



LA DOPPIETTA - “Penso che è sempre bene iniziare con i gol, abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Sono molto felice, è sempre una buona cosa vincere la prima partita anche se è un’amichevole”.



SCUDETTO - “Penso che sia molto bello su questa maglia rossonera. Voglio mandare un piccolo messaggio ai tifosi, siamo molto orgogliosi di essere campioni d’Italia”.



PREPARAZIONE - “Stiamo un buon lavoro, lavoriamo molto duro. Gli allenamenti sono pesanti, fa anche molto caldo: è difficile, ma abbiamo dimostrato un buon spirito di squadra e determinazione. Abbiamo fatto tutti insieme il lavoro che il mister voleva da noi. Siamo quasi pronti, non ancora del tutto, ma mi sento bene e penso lo stesso i ragazzi”.



ADLI - “Mi chiama sempre, come un ragazzino (ride, ndr). Penso che sia importante fare tutte le cose giuste per dargli una bella accoglienza. Lui è un bravo ragazzo, sa che deve imparare. Sono impressionato dalle sue qualità, può fare assist e corre anche tanto. È un bel plus per la squadra, ha bisogno di calmarsi un po’ qualche volta, ma è un bravo ragazzo e sono felice che sia qua, nel grande Milan”.