Olivier Giroud torna al gol. Dopo essere stato corteggiato a lungo da Inter e Lazio nel mercato invernale, l’attaccante francese ha trovato la prima rete del suo 2020. Nel derby londinese contro il Tottenham molto importante in chiave Champions League, Giroud ha segnato il momentaneo 1-0 (la gara è poi terminata 2-1) e a fine gara ha detto la sua sugli ultimi mesi vissuti lontano dai riflettori nel Chelsea di Lampard. “È stata una bella sensazione per me tornare al gol, un bellissimo momento. Sono molto felice per la squadra, per aver aiutato i compagni a vincere la partita di oggi. Erano tre mesi che non partivo titolare, quindi è un giorno speciale per me e per tutti noi. Mi mancava la sensazione di giocare dall’inizio, è stato davvero bello”. Un messaggio forte e chiaro, rivolto anche e soprattutto a chi negli ultimi mesi non lo ha fatto giocare: l’allenatore dei Blues, Lampard.









INTER E LAZIO - Per Giroud quello di oggi è stato il primo gol in Premier League, in sole sette presenze. L’attaccante francese pensa solo al Chelsea e soprattutto al prossimo Europeo con la sua Francia al momento, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Giroud ha mantenuto una porta aperta più all’Inter che alla Lazio per ora in vista di giugno, per il semplice fatto che con Conte ha già lavorato in passato e ritiene l’Inter la meta ideale per provare un’esperienza in Italia. I dirigenti nerazzurri però hanno preso tempo: decideranno l’attacco della prossima stagione solo nei prossimi mesi. Giroud è già stato avvisato di questo dall'Inter e aspetta i prossimi mesi, per capire se l’Inter ci sarà ancora o meno. E la Lazio resta vigile sulla situazione, in attesa di eventuali novità e soprattutto di capire come si chiuderà la stagione. Intanto, l’attaccante francese ha ripreso a fare ciò che gli riesce meglio: i gol. Al prossimo Europeo, il classe 1986 non vuole assolutamente mancare.