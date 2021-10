Per la seconda volta consecutiva il Milan può sedersi sul divano, e guardare le partite delle concorrenti, da primo in classifica. Merito di un successo sofferto ma fondamentale contro un ottimo Torino targato Juric. I rossoneri hanno messo da parte il fioretto e impugnato la sciabola, accettando i duelli uno contro uno e il possesso granata punendoli alla prima occasione utile con un. L’esperto centravanti francese ha trovato la quarta rete davanti il pubblico di casa.Nonostante non sia ancora al top della condizione fisica, Olivier ha portato in dote per 9 punti sui 28 raccolti fin qui dal Diavolo. Numeri importanti considerando che il centravanti classe 1986 ha dovuto saltare diverse partite tra Covid e problema alla schiena.Olivier rappresenta un valore aggiunto per una squadra che nella passata stagione ha accarezzato il sogno scudetto affrontando più di 1/3 del campionato senza un centravanti di ruolo. Ora l’asticella si è alzata e Giroud può diventare l’uomo simbolo del nuovo corso rossonero.