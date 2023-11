37 anni e non sentirli. Olivier Giroud parla del proprio futuro. Il centravanti francese del Milan ha dichiarato a Le Journal du Dimanche: "Il mio contratto scade a giugno. Non ne ho ancora parlato con la società, ma vorrei restare qui".



Giroud ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno. Alla sua porta hanno già bussato alcuni club dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti, ma la sua priorità va al club rossonero. Pronto a trattare il rinnovo del suo contratto, investendo però sull'acquisto di un altro attaccante più giovane. In questo senso sulla lista dei dirigenti c'è sempre il nome di Jonathan David, nazionale canadese classe 2000 in forza ai francesi del Lille.