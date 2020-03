L'attaccante del Chelsea, Olivier Giroud, ha parlato ai microfoni di Telefoot confermando come a Gennaio sia stato a un passo dall'approdare all'Inter, ma che i Blues non lo hanno lasciato partire.



L'INTER - "L'opzione più interessante per me è stata l'Inter, ma il problema era che la trattativa si trascinava troppo per le lunghe. Anche Lazio e Tottenham erano lì, ma ero bloccato al Chelsea".