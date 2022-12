Protagonista del Mondiale in Qatar con la maglia della Francia, Olivier Giroud ha fatto un primo bilancio del torneo in conferenza stampa: "Non so chi sia il miglior numero 9 del Mondiale, sicuramente Mbappé è il miglior attaccante esterno. Anche se ripenso a quando Ibra ha parlato di me prima dell'inizio del torneo, dicnedo che sarei stato il miglior attaccante e il capocannoniere".



MILAN - "Quando sono arrivato ero deluso per aver lasciato la Premier, ma era il momento di iniziare una nuova sfida. Giocare per i rossoneri è una grande opportunità, sapevo di avere altri anni davanti e sono molto orgoglioso di aver vinto subito lo scudetto; ma voglio fare ancora di più".



MBAPPE' - "E' bello giocare con lui, abbiamo un ottimo rapporto e lui è il miglior attaccante col quale abbia mai giocato. La cosa che fa paura è che può migliorare ancora. L'esultanza? Non era stata calcolata, ci siamo trovati vicini ed è venuta una bella foto".



NAZIONALE - Il record di gol mi ricorda tutti gli anni in nazionale, tra molti anni e qualche basso. So che la squadra ha ancora bisogno di me, posso essere un esempio per i giovani. Nell'intervallo della gara con la Polonia Varane ha preso la parola dicendo cose giuste, per molti compagni di nazionale mi sento un fratello maggiore. I quarti di finale contro Kane? Siamo due giocatori simili come profilo e come fisico, anche lui partecipa al gioco della squadra e finora ha fatto un buon Mondiale".