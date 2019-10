L'attaccante del Chelsea, Olivier Giroud, ha parlato a margine della partita giocata con la Francia del suo futuro, non pensando al mercato e alle voci sull'Inter: "Se mostrerò il video del gol a Lampard? No, no - dice sorridendo l'ex Arsenal, accostato recentemente all'Inter -. Deve sicuramente vedere le partite. In ogni caso, ritorno al Chelsea carico. Per una volta la Nazionale francese per me è una boccata d'ossigeno. Per vari motivi, ho avuto poco spazio ultimamente: ovviamente è bello essere decisivi".