Nel corso della presentazione della terza divisa del Milan sui canali ufficiali Puma, Olivier Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Cosa significa giocare nel Milan? E' un privilegio, un onore. Quando guardi tutti i grandi giocatori, le leggende... Mi sento fortunato a giocare per questo club e ancora di più quando ero giovane guardavo giocatori come Van Basten, Papin e Sheva, erano i miei attaccanti preferiti. Ovviamente, quindi sì, il Milan era il mio club preferito quando ero giovane. Come mi sono ambientato nella rosa? Ho ricevuto un'accoglienza molto calorosa da parte di tutti a Milanello e Casa di Milan, quindi non potevo sperare in un'accoglienza migliore. Il terzo kit? Penso che sarà tutto bianco o tutto nero... Mi piace molto... Preferisco tutto nero... Beh, perché la prima divisa ovviamente è rossa e nera. (Mentre la divisa viene svelata, ndr) Bello - guarda quello! Milan... La fascia in mezzo... Si vede tanto lo scudetto del Milan su tutta la maglia. Penso che sia bella, mi piace il nero, mi piace il color corallo!".