Il bomber e oggi anche portiere del Milan, Olivier Giroud ha parlato a Sky e Dazn nel post partita della sfida vinta dai rossoneri contro il Genoa.



A Sky

IN PORTA AL POSTO DI MAIGNAN - "Non ho mai vissuto questo tipo di momento, sono molto orgoglioso per la squadra. Ho fatto una grande parata (ride, ndr), l'emozione è quasi come quella di un gol. sono stato fortunato sulla traversa".



LEONI - "Abbiamo lottato come leoni. Da piccolo mi piaceva andare in porta, per questo sono andato io".



SIAMO PRIMI - "Noi non molliamo mai, tre settimana fa abbiamo preso uno schiaffo in faccia, ma abbiamo rialzato il livello e oggi siamo primi".



A Dazn

PERCHE' IN PORTA? - “Penso che ero il più alto e quindi sono andato in porta. Da piccolo mi piaceva andare in porta. Ho vissuto un’emozione speciale quando ho fatto la parata, quasi come un gol”.



PARTITA IMPORTANTISSIMA - "Era molto importante vincere qua contro questa squadra che ha battuto Lazio e Roma e pareggiato col Napoli. Sapevamo che era difficile, hanno iniziato con grande intensità. Non siamo stati perfetti ma l’importante erano i tre punti”.