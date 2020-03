Olivier Giroud era ad un passo dall'approdare in Serie A nell'ultimo mercato di riparazione ma, alla fine, è rimasto al Chelsea. In un'intervista a ​Téléfoot l'attaccante francese ha dichiarato che, in quelle ore concitate, il presidente del Lione lo ha chiamato per convincerlo a vestire la maglia dei francesi, prossimi avversari della Juventus in Champions.