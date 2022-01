Il punto di riferimento. Olivier Giroud questa sera sarà titolare nella sfida secca con il Genoa, che vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Pioli non ha fatto melina, nelle dichiarazioni della vigilia ha svelato chi giocherà da 9. Spazio al francese, a caccia dei primi gol stagionali in coppa. Lui che è sempre stato un valore aggiunto, come raccontano i suoi numeri: ha segnato 66 reti nelle coppe in 145 gare, trionfando una volta in FA Cup e tre volte in Coppa di Lega inglese, e conquistando una Champions League, un'Europa League e un Community Shied.



SAN SIRO, MI PIACI - Senza possibilità di lasciare il segno in Europa con il Milan, Giroud ci proverà in Coppa Italia. A partire da stasera, a San Siro, uno stadio che apprezza, che considera il giardino di casa sua. Quando è partito dal primo minuto al Meazza, in campionato, ha sempre trovato la via della rete: il bilancio è di 5 centri, ​con doppietta al Cagliari, gol contro Hellas Verona, Torino e Roma. Nelle gerarchie parte dietro a Ibra, solo segnando con continuità può cambiare le convinzioni di Pioli.