L'attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha parlato nel prepartita del derby contro l'Inter ai microfoni di Milan TV; "E' un derby che guardavo anche da piccolo, tifando sempre per il Milan. Ora sono qui a giocarlo, è un'emozione speciale".



Poi a Dazn: "Sappiamo che dopo la partita possiamo ancora essere nella corsa scudetto, ma penso che non bisogna pensare al risultato finale, ma solo a quello che dobbiamo fare bene sul campo. Ci siamo preparati bene, siamo fiduciosi, con umiltà. Abbiamo le qualità per vincere, dobbiamo giocare liberi nella mente e con molta determinazione e motivazione”.