Olivier Giroud, attaccante del Milan, è stato eletto come atleta dell'anno da Le Dauphiné Libéré nella sua Savoia. Il centravanti del Diavolo e della Francia di Deschamps, ha parlato di se stesso e del suo 2023, dicendosi soddisfatto: "A livello personale, la mia stagione sta andando bene. Sono più avanti rispetto agli anni precedenti. In 14 partite ho segnato 8 gol e fatto 5 assist”.



STATISTICHE - "Ho sempre tenuto d’occhio le mie statistiche, perché tutti sanno che un attaccante si giudica dai sui numeri. Mi sento bene, anche a 37 anni, e sto facendo la mia parte. Sono felice in questa squadra".



SCUDETTO - "C'è tanta concorrenza, l’Inter e la Juve stanno facendo una grande stagione. Noi stiamo cercando di tenere il passo della locomotiva. Cosa posso dirvi sul mio futuro? Che non guardo oltre questa stagione".