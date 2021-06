Intervistato da Le Figaro in Francia, l'attaccante del Chelsea e vicinissimo al Milan, Olivier Giroud ha parlato del suo presente, del suo fisico e della nazionale.



SU BENZEMA - "Le dichiarazioni che faceva su di me mi facevano sorridere, anzi soprattutto ridere. La presi bene all’epoca e oggi ancora di più. Anche qui, bisogna saper perdonare e non portare rancore. La mia fede mi permette di essere in pace. Se vinciamo gli Europei, andremo entrambi a festeggiare su una pista di go-kart, sarà una bella foto".



NON SONO FINITO - "Sono lontano dall'essere finito. Ho 35 anni, ma l'ambizione di un ragazzo di 20 anni. La squadra ha una grande forza offensiva e ho una carta da giocare perché non ci sono giocatori simili al mio profilo. Sono qui per rispondere e contribuire come posso".