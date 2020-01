Olivier Giroud si appresta a diventare il primo colpo dell'Inter in questo mercato di gennaio. Marotta sta forzando i tempi, anche perché Conte preme. Ieri sera il tecnico, al termine della partita pareggiata con l'Atalanta, ha richiesto a gran voce rinforzi: "Spero di non avere mai defezioni perché ogni volta ci mancano un paio di giocatori la situazione diventa problematica. Stiamo raschiando il fondo del barile".



LAMPARD OK, CONTE SPINGE - Ci sono sempre meno dubbi: dovrebbe essere allora proprio l'attaccante del Chelsea l'acquisto giusto per fornire un'alternativa credibile a Lukaku. E' arrivato il via libera di Lampard, e il francese non vede l'ora di cambiare aria. C'è un Europeo da raggiungere, e minutaggio da mettere nelle gambe. Proprio quello che al Chelsea non riesce a sommare. E poi Conte spinge: vuole averlo subito, il prima possibile.



COSA MANCA - E allora tutte le parti convergono. Giroud va in scadenza di contratto a giugno 2020, ed è convinto della bontà dell'operazione. Non solo vuole lasciare Londra, ma è felice di poter intraprendere una nuova avventura in Italia, all'Inter. C'è già un'intesa sul contratto, due anni e mezzo alle cifre percepite in Inghilterra. Resta da trovare un accordo totale, definitivo, tra i due club, sull'indennizzo per liberare la punta. Nelle ultime ore la distanza tra Inter e Chelsea si è ulteriormente ridotta. L'accordo è oramai vicinissimo a quota 5 milioni di euro. Balla un milione, poco più. Ma ci siamo quasi: Conte spinge, Marotta inizia ad accontentarlo: Giroud è a un passo dall'Inter.