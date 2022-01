A) RISULTATI DI GARESi rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE A TIMGare del 15-16-17 gennaio 2022 – Terza giornata ritornoAtalanta-Internazionale 0-0Bologna-Napoli 0-2Fiorentina-Genoa 6-0Juventus-Udinese 2-0Milan-Spezia 1-2Roma-Cagliari 1-0Salernitana-Lazio 0-3Sampdoria-Torino 1-2Sassuolo-Hellas Verona 2-4Venezia-Empoli 1-1B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:a) SOCIETA'Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori della Società Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato sia l'inizio della gara di circa tre minuti sia l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.b) CALCIATORICALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACARBONI Andrea (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MAGGIORE Giulio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PAVOLETTI Leonardo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).RANIERI Luca (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SOUMAORO Bakary Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)BANDINELLI Filippo (Empoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)FERRARI Gianmarco (Sassuolo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABECCACCIOLI Simone (Napoli): per avere, al 39° del secondo tempo, quale componente della panchina aggiuntiva, lanciato in campo un pallone al fine di ritardare la ripresa del giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.