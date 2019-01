Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 gennaio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





SOCIETÀ

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, all'inizio e al termine della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara1 lanciato un fumogeno nel settore della tifoseria avversaria nonché un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. dell3 gennaio 2017- C.U. n. 129/CSA); recidiva.





GIOCATORI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETIIVE DI GARA

BENASSI Marco (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

POLITANO Matteo (Internazionale): per avere al 41esimo del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETIIVA DI GARA

MATTIELLO Federico (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

RUIZ PENA Fabian (Napoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare m campo.

BARELLA Nicolo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASSATA Francesco (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HELANDER Filip Viktor (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NZONZI Steven (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PETAGNA Andrea (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PRAET Dennis (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROLON Esteban Leandro (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI AMMONIZIONE

ANCELOTTI Carlo (Napoli): per avere, al 49esimo del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.





DIRIGENTI

AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA

BIGON Riccardo (Bologna): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, con atteggiamento arrogante rivolto al Direttore di gara un'espressione polemica.



AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PACIONE Marco (Chievo Verona): per avere, al 28° del primo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale, avvicinandosi al medesimo.



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATIIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1O FEBBRAIO 2019

DI VAIO Marco (Bologna): per avere, al termine del primo tempo, nello spogliatoio, con fare minaccioso rivolto al Direttore di gara espressioni offensive e ingiuriose, reiterando tale atteggiamento al termine della gara.